В России стартовал пятый этап исследования коллективного иммунитета к коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Пятый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции начался в регионах России, результаты планируется обработать в конце сентября - начале октября, сообщил в среду директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян. По его словам, на конец марта величина иммунной прослойки в среднем по стране составила 58%.

"Для того, чтобы понять, когда это (достижение уровня коллективного иммунитета 80% - прим. ТАСС) произойдет, Роспотребнадзор уже больше года проводит исследование по оценке популяционного иммунитета к COVID-19. На текущей неделе начался пятый этап в 26 регионах Российской Федерации", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

"Очень важно, чтобы распределение было равномерным, тогда это будет обеспечивать определенную защиту. Если уровень будет не 80, а 90 или, что лучше, 95%, тогда вообще будет прекрасно. Но с учетом того, что в случае постинфекционного иммунитета уровень антител постепенно снижается, можно предполагать, что инфекция периодически будет возвращаться - именно по этой причине прозвучало предположение, что это будет сезонная инфекция. Но естественно после того, как будет проиммунизировано - или естественным путем, или искусственным путем через вакцинацию - большая часть населения", - пояснил ученый.

Популяционное исследование Роспотребнадзора началось в июне 2020 года. В ходе первого этапа обследовали более 74 тыс. волонтеров в 26 регионах страны.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 217,1 млн человек, свыше 4,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперштаба, зарегистрировано 6 918 965 случаев заражения, выздоровели 6 181 054 человека, умерли 183 224. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.