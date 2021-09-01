Матвиенко отметила дефицит врачей в сельской местности в Пензенской области

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание властей Пензенской области на значительную нехватку медиков в сельской местности. Региону необходимо наращивать целевой набор студентов медвузов, чтобы закрыть потребность в 400 специалистах, отметила в среду председатель верхней палаты парламента в ходе рабочей поездки в Пензу.

"Если говорить о здравоохранении, я бы еще обратила внимание на нехватку медицинского персонала, особенно в сельской местности. Порядка 400 человек не хватает, это много. Это и вопросы зарплаты, и обустройства врачей на местах, в районах", - отметила Матвиенко.

Она призвала активно использовать целевой прием абитуриентов в медицинские вузы. По информации властей региона, целевой прием для Пензенской области на 2021 год составляет 56 человек. "Закажите 156, 256 - мы поддержим. Посмотрите потребность и разберитесь в причинах, надо найти дополнительную мотивацию, чтобы врачи оставались", - добавила спикер Совета Федерации.

В ходе рабочей поездки Матвиенко ознакомилась также с работой областного онкологического диспансера. Развитие онкослужбы актуально для региона, так как в Пензенской области уровень заболеваемости на 23% выше среднероссийского - в среднем 7 тыс. случаев в год, при этом мощности диспансера не хватает.

Сейчас на его территории строится лабораторный корпус, завершить который планируют к 2023 году. "В проекте бюджета эта стройка есть. Теперь все зависит от вас и от подрядной организации, чтобы быстро построили. Мы будем отслеживать, по деньгам проблем не будет", - цитирует Матвиенко пресс-служба правительства Пензенской области.

Кроме того, региону необходим хирургический корпус и центр ядерной медицины, оснащенный оборудованием для позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии - начало его строительства запланировано на 2022 год.