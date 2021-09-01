Москалькова возложила цветы освободителям Белграда

БЕЛГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ начала свой рабочий визит в Сербию с возложения цветов к композиции "Вечный огонь" в мемориальном Парке освободителей Белграда. Об этом в среду сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Очень важно сохранить право на историческую память. На этой сербской земле мы особенно проникаемся значением и важностью сохранения этой памяти с тем, чтобы никогда не повторилось попирание прав человека, разрушение великих морально-нравственных ценностей, на которых строится любое цивилизационное пространство", - сказала уполномоченный после церемонии возложения цветов.

Первый в Сербии Вечный огонь был зажжен 15 декабря в ходе торжественной церемонии в мемориальном Парке освободителей Белграда в присутствии президента Сербии Александара Вучича и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Мемориальный Парк освободителей Белграда является памятником и местом захоронения советских и югославских воинов, погибших при освобождении столицы Югославии в октябре 1944 года. Мемориальный комплекс создан в 1953 году в юго-восточной части города и занимает площадь около 1,5 гектара. В настоящий момент в парке покоятся останки 1 395 югославских партизан и 818 солдат и офицеров Красной армии.