В Пензе приостановили действие предписаний УФАС об изменении тарифа на проезд в транспорте

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Исполнение предписаний, выданных управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Пензенской области ряду перевозчиков о возвращении экономически обоснованных тарифов на проезд в общественном транспорте Пензы до 1 сентября, приостановили из-за обращений компаний в арбитражный суд. Об этом сообщили в среду на сайте УФАС.

В июле антимонопольная служба признала, что ряд перевозчиков, повысивших в ноябре 2020 года тарифы на проезд в автобусах и маршрутках в Пензе, злоупотребили своим положением на рынке и установили монопольно высокую цену на свои услуги. Им было предписано вернуть экономически обоснованный тариф до 1 сентября.

"Перевозчики обратились в Арбитражный суд Пензенской области с заявлениями об оспаривании решений и предписаний Пензенского УФАС России. Заявления приняты к производству. <…> Сроки исполнения предписаний, выданных ООО "Транспортная компания "Дилижанс", ООО "Компания Дилижанс", ООО "Автокомбинат", ООО "Меркурий-авто-6" и ООО "Меркурий", приостановлены до принятия Арбитражным судом Пензенской области решения по вышеуказанным делам и вступления их в законную силу", - отмечается в сообщении.

Перевозчики в Пензе 14 ноября 2020 года на 15% повысили стоимость проезда на маршрутах, тарифы на которые не регулируются мэрией города. В автобусах большого класса стоимость проезда увеличилась с 23 до 27 рублей. Перевозчики мотивировали это повышением зарплаты сотрудников, а также удорожанием горюче-смазочных материалов и запчастей. При этом, как отметили УФАС, они не смогли подтвердить понесенные затраты.

В антимонопольной службе установили, что тариф на проезд находится за пределами цены, сформированной в условиях конкуренции на сопоставимых товарных рынках.