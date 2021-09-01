Мексика может начать выпускать вакцину "Спутник V" в конце сентября

МЕХИКО, 1 сентября. /ТАСС/. Расфасовка российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может начаться в Мексике в конце текущего месяца или в начале октября. Об этом заявил в обнародованном в среду интервью газете Milenio глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено.

Он рассказал, что три пробные партии расфасованной в латиноамериканской стране вакцины ранее были направлены в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в России. Ожидается, что результаты анализа их качества станут известны в ближайшее время. "С этого момента Мексика начнет расфасовывать "Спутник V", и сюда будет поступать субстанция, из которой производится вакцина", - сказал Сентено. Он полагает, что республика сможет выпускать до 4 млн доз вакцины в месяц.

Глава Birmex добавил, что основной целью видит заключение соглашения с Российским фондом прямых инвестиций о производстве субстанции для изготовления препарата на территории Мексики. В конце апреля Сентено заявлял, что республика располагает возможностями для выпуска до 90 млн доз "Спутника V".

Разрешение на экстренное использование российского препарата мексиканский регулятор выдал в начале февраля. Первая партия "Спутника V" была доставлена в страну 22 февраля.