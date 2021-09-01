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В Twitter появилась функция платной подписки Super Follows

Она позволит авторам соцсети монетизировать свои тексты

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сервис микроблогов Twitter в среду представил функцию платной подписки Super Follows, которая позволит авторам соцсети монетизировать свои тексты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в блоге Twitter.

"Вы можете получать долю дохода от платных подписок, предлагая наиболее заинтересованным подписчикам дополнительный уровень доступа и бонусный контент", - сказано в заявлении компании.

В мае 2021 года Twitter ввел другую функцию для поддержки понравившихся авторов - функция Tip Jar, где одни пользователи могут материально поощрить других.

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