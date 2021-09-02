Мишустин откроет второй день II просветительского марафона "Новое Знание"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг примет участие в работе II просветительского марафона "Новое Знание".

"Второй день марафона откроет председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который проведет лекцию в формате открытого урока для студентов и школьников", - сообщила пресс-служба общества "Знание".

Пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков подтвердил эту информацию. "Премьер-министр примет участие во втором дне марафона, прочитает лекцию школьникам и студентам", - сказал он.

Предыдущий марафон

Мишустин также выступал по видеосвязи на первом марафоне "Новое знание", который прошел в мае. В ходе своего выступления глава кабмина уделил большое внимание ценности информации в современном мире. В частности, он назвал данные "новой нефтью, платиной и золотом" XXI века, а широкий кругозор - важнейшим качеством человека. По словам премьера, в России система образования создает все условия, чтобы закладывать базу для фундаментальных знаний со школьной скамьи.

Мишустин посоветовал молодежи "смело идти в науку", в том числе заручившись поддержкой, которую оказывает государство через гранты для молодых ученых, систему госзаказов, тесное сотрудничество с бизнесом. Председатель правительства уточнил, что считает медицину и IT наиболее перспективными сферами для научного прорыва в РФ. В целом же, по мнению премьера, Россия является кузницей кадров для всех перспективных сфер жизни, что подтверждают не только имена российских ученых, известных во всем мире, но и новейшие разработки студентов и начинающих специалистов. Кроме того, Мишустин сообщил, что кабмин готовит специальную систему управления для реализации прорывных научных проектов.

Говоря на личные темы, премьер перечислил знания и навыки из разных областей, которые помогают ему в повседневной работе: умение сформировать эффективную команду, делегировать, распределять полномочия так, чтобы вместе разные люди смогли решать сложную задачу. Мишустин вспомнил и то, как в студенчестве подрабатывал рецензиями на книги общества "Знание".

О марафоне

Просветительский марафон, организованный обществом "Знание", проходит с 1 по 3 сентября по всей России. Все выступления можно посмотреть на сайте марафона, а также в группе "Знания" в соцсети "ВКонтакте".

В марафоне принимают участие более 150 лекторов и наставников, в том числе бизнесмены, ученые, представители культурной сферы, спортсмены, государственные деятели. Они выступают в рамках шести треков - "Знание", "Спорт", "История и культура", "Наука и технологии", "Цифровой мир и медиа", "Бизнес". Трансляции будут организованы из студий в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, в Иннополисе (Татарстан) и во Владивостоке.

Среди спикеров марафона заявлены глава МИД РФ Сергей Лавров, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, хоккеист Александр Овечкин, дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет, российский музыкант, режиссер и продюсер Василий Вакуленко (Баста), основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук и другие.

В программе запланированы не только выступления из студий, но также онлайн-включения и видеоэкскурсии с производственных и научных предприятий, театров, офисов компаний и стадионов.