В Дагестане до 2023 года планируют построить 190 школ и детских садов

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство 190 школ и детских садов по разным проектам запланировали в Дагестане до конца 2023 года. Эти объемы строительства в регионе превысили передовые советские показатели, сказал в среду врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев в рамках своего выступления на церемонии открытия новой школы на 300 человек в селе Эндирей Хасавюртовского района республики.

"С 2019 года в нашей стране строятся огромное количество школ и детских садов. Только в Дагестане на сегодняшний день строятся и будут построены по разным проектам, в том числе по нацпроектам, до конца 2023 года 190 школ и детских садов, из которых 106 - школы. Такое количество образовательных организаций не строилось даже в самые передовые годы советской власти. Огромное спасибо президенту нашей страны за такую заботу, за такое чуткое внимание Дагестану", - сказал Яхья Бучаев.

Ранее врио главы республики Сергей Меликов по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным во время открытия школы в селе Эндирей Хасавюртовского района заявил, что до конца 2021 года в Дагестане возведут 51 объект образования.