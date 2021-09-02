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Более чем у 50 человек в Бразилии зафиксировали симптомы болезни Хаффа

Во всех случаях пациенты сообщали, что незадолго до появления симптомов они употребляли в пищу рыбу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 сентября. /ТАСС/. Более 50 человек обратились к медикам в штате Амазонас с симптомами болезни Хаффа. Об этом сообщает в среду портал G1.

По его информации, первые пациенты с характерными симптомами, одним из которых является потемнение мочи, начали отмечать в двадцатых числах августа. Это уже третья вспышка данного заболевания в штате, на этот раз один из случаев оказался летальным. Во всех случаях пациенты указывали на то, что незадолго до появления симптомов они употребляли в пищу рыбу.

Как отмечает портал, власти пока не выносили рекомендаций отказаться от употребления в пищу рыбы, поскольку не исключены другие возможные причины заболевания.

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