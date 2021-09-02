Четверть переработанных в ДФО в 2020 году покрышек переработали на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. т покрышек переработали на Камчатке в 2020 году для дальнейшего использования в промышленности. Для сравнения, на всем Дальнем Востоке переработали чуть более 6 тыс. т, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов на сессии "Генеральная уборка планеты. Экономика замкнутого цикла" в рамках ВЭФ.

"6,2 тыс. т покрышек переработано на всем Дальнем Востоке. Я хочу напомнить, что на Камчатке чуть больше 3% от численности населения всех дальневосточников. Мы за год собрали почти 1,5 тыс. т, мы их никуда не вывезли, а перерабатывали у себя на территории. Мы запустили проект со старта до этого результата меньше чем за год. В чем простой рецепт? Мы ввели плату для жителей за каждую сданную покрышку, и за три первых дня акции нам принесли 20 тыс. штук со всего города. Потом начали выкапывать из оврагов. Это простой механизм, когда потом переработанная крошка идет в покрытие детских площадок и другие виды промышленности", - сказал губернатор.

В конце 2020 года на Камчатке заработал проект по приему от населения использованных покрышек. За одну шину водителям платили до 100 рублей.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.