В Благовещенске детскую поликлинику построят за счет средств инвестора

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Амурской области в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение с Министерством России по развитию Дальнего Востока и Арктики о реализации проекта по строительству новой детской поликлиники в Благовещенске за счет средств инвестора на условиях государственно-частного партнерства, сообщила в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

"Новую детскую поликлинику в Благовещенске построят за счет средств инвестора на условиях государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что современная детская поликлиника на 380 посещений в смену оснастят высокотехнологичным оборудованием, что повысит доступность и качество оказания медпомощи. Начать строительство планируется в 2022 году. По предварительной оценке, стоимость проекта составит около 1,4 млрд рублей.

"Очень важно, что практически все затраты на строительство на себя возьмет компания-инвестор в рамках государственно-частного партнерства. Регион получит новый объект социальной инфраструктуры с минимальным вложением бюджетных средств, а инвестор - преференции при получении земельного участка и компенсацию по затратам на технологическое присоединение к инженерным сетям", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

Инвестор на этот объект определяется.

"Сфера государственно-частного партнерства для нас приоритетна. Амурская область занимает лидирующее место на Дальнем Востоке по привлечению инвестиций с помощью этого механизма. Общий портфель проектов государственно-частного партнерства оценивается в 45 млрд рублей. Они затрагивают объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Амурской области Татьяны Половайкиной.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.