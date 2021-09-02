В Японии не комментируют данные о россиянине, якобы обратившемся за статусом беженца

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като в четверг на пресс-конференции не стал комментировать информацию о том, что гражданин РФ, приплывший ранее на Хоккайдо с острова Кунашир, якобы подал заявление на получение статуса беженца.

"Речь идет об индивидуальном случае, поэтому, как я уже говорил на прошлой неделе, мы не станем комментировать эту информацию. Однако если в Иммиграционное управление Японии обращаются с заявлением на получение статуса беженца, то оно должным образом рассматривает подобное обращение и принимает надлежащее решение", - сказал Като.

В четверг корреспонденту ТАСС в генеральном консульстве РФ в Саппоро не стали комментировать информацию о якобы поданном россиянином заявлении.

1 сентября агентство Kyodo информировало, что гражданин РФ подал заявление на получение статуса беженца. По его данным, на то время, пока заявление будет рассматриваться, он сможет находиться в Японии и не будет депортирован обратно в Россию. Ранее в генеральном консульстве РФ в Саппоро сообщили, что японская сторона официально уведомила диппредставительство о задержании указанного россиянина за нелегальный въезд. Между тем газета "Хоккайдо" утверждала, что у россиянина не планировалось брать заявление на получение статуса беженца и предоставлять ему временное разрешение на пребывание в Японии, вследствие чего ожидалось, что в ближайшее время он будет депортирован в РФ. Что послужило причиной изменения позиции японских властей, на данный момент не сообщается.

20 августа Kyodo сообщило со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с Кунашира на Хоккайдо для получения убежища. Он был передан работникам иммиграционного бюро, которые должны либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину.

Посольство РФ в Японии ранее сообщило, что миграционные власти Японии установили личность гражданина РФ. Его зовут В. Ф. Нокард. В диппредставительстве отметили, что добиваются предоставления допуска к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания.