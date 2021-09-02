На Russpass определили пять самых популярных направлений прошедшего летнего сезона

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Составлен рейтинг самых популярных направлений для отдыха по России в летний сезон 2021 года. Рейтинг был составлен исходя из запросов пользователей цифрового сервиса Russpass, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"В завершение летнего сезона путешествий сервис Russpass составил рейтинг самых популярных направлений для отдыха в России. Он составлен на основании пользовательских запросов и количества бронирований туристических предложений. В период с июня по август высокий спрос был на пять направлений: Москву и Московскую область, Ленинградскую и Нижегородскую области, а также Республику Крым", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что по каждому из этих направлений на Russpass представлены туры, маршруты, экскурсионные программы, достопримечательности, рестораны и другие объекты. Только по Москве насчитывается более 600 предложений, в том числе 58 авторских маршрутов. Самыми популярными из них стали: "На берегах Химкинского водохранилища", "Москва из кино", "Набережными Москвы-реки", "В эпицентре городской жизни" и "Выходной на улице Вильгельма Пика".

"Авторские маршруты по городам стали отличным вариантом провести время и изучить окрестности и в других регионах. Например, в Нижнем Новгороде туристы часто выбирали маршрут прогулки "Навстречу Нижегородскому закату", в Санкт-Петербурге - "Музейный квест: в поисках шедевров", в Сочи - "Курортные истории", а те, кто планировал поездку во Владимир, выбирали маршрут "Владимирские истории", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, летом этого года путешественники стали чаще интересоваться и регионами Дальнего Востока. Так, Забайкальский край можно выделить как самый востребованный среди них, а маршрут "Забайкальский край: от Будды до Аввакума" стал наиболее популярным у тех, кто решил познакомиться с этим регионом.

О сервисе

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На Russpass можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать ресторан и многое другое.

Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться уже готовым предложением. Всего на Russpass сегодня доступно более 2,7 тыс. турпредложений по всем регионам России.

Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.