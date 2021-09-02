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РЖД выплатили штраф 500 тыс. рублей за лесной пожар в Забайкальском крае

Речь идет о перегоне Кука - Яблоновая - Тургутуй

ЧИТА, 2 сентября. /ТАСС/. РЖД выплатили в федеральный бюджет штраф в размере 500 тыс. рублей за нарушение требований пожарной безопасности на перегоне Кука - Яблоновая - Тургутуй в Забайкальском крае, что привело к лесному пожару. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Читинская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности по факту лесного пожара, произошедшего в апреле 2020 года на перегоне станций Кука - Яблоновая - Тургутуй. Установлено, что причинами возгорания явились несоблюдение владельцем инфраструктуры требований закона в части запрета допуска к эксплуатации тепловоза, не оборудованного системами искрогашения. В настоящее время ОАО "РЖД" назначенное наказание исполнено, штраф в сумме 500 тыс. рублей перечислен в доход федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Также прокуратура выяснила, что компания в условиях особого противопожарного режима не очистила на участке полосы отвода от сухостоя и других горючих материалов, а также не организовала патрули на железнодорожных путях для быстрого тушения возгораний.

РЖД пытались обжаловать штраф Государственного пожарного надзора ГУ МЧС по Забайкальскому краю, однако краевой суд оставил решение без изменения.

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РоссияЗабайкальский край
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