Спецпредставитель президента Иванов поддержал идею создания природного фонда

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поддержал идею создания природного фонда в России, в который будут поступать средства от экологических платежей и штрафов.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что средства от платежей за негативное воздействие на окружающую среду и экологические штрафы планируется направлять в природный фонд России. Законопроект, на основе которого будет реализовываться инициатива, будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

"Сотни миллиардов, которые в год мы должны собирать, и нещадно штрафовать <...> Все эти деньги окрасить и пускать только на экологию, а не в закрома родины" , - сообщил он на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг.

По словам Иванова, пример успешной реализации подобной инициативы в России уже существует. Создание подобного фонда в сфере строительства и ремонта дорог позволило решить данную проблему, "окрасив средства".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.