{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Восточный экономический форум

Спецпредставитель президента Иванов поддержал идею создания природного фонда

По его словам, пример успешной реализации подобной инициативы в России уже существует. Речь идет о фонде в сфере строительства и ремонта дорог

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поддержал идею создания природного фонда в России, в который будут поступать средства от экологических платежей и штрафов.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что средства от платежей за негативное воздействие на окружающую среду и экологические штрафы планируется направлять в природный фонд России. Законопроект, на основе которого будет реализовываться инициатива, будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

"Сотни миллиардов, которые в год мы должны собирать, и нещадно штрафовать <...> Все эти деньги окрасить и пускать только на экологию, а не в закрома родины" , - сообщил он на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг.

По словам Иванова, пример успешной реализации подобной инициативы в России уже существует. Создание подобного фонда в сфере строительства и ремонта дорог позволило решить данную проблему, "окрасив средства".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
Песков на площадке ВЭФ пообщался с роботом-спецкорром НТВ, говорящим "голосом Брежнева"
Представитель Кремля подошел к роботу вместе с генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым, который спросил того, как работает эта машина
Читать полностью