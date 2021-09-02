Мишустин убежден, что цифровизация и промышленная революция принесут благо людям

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Цифровизация и промышленная революция пойдут на благо человечеству. Такое мнение премьер-министр Михаил Мишустин высказал, выступая с лекцией в формате открытого урока в рамках просветительского марафона "Знание".

"Я искренне верю в то, что так же как на протяжении ХХ века технологии кардинально подняли качество жизни, так и современный этап развития и те возможности, которые дают цифровизация, промышленная революция, несут нам благо", - подчеркнул он.

Глава правительства отметил, что вместе с цифровой революцией происходит вытеснение человека из традиционных профессий. Там, где раньше невозможно было обойтись без человеческого труда, сегодня справляются технологии. По его словам, с развитием систем искусственного интеллекта и совершенствованием машинного обучения число профессий, в которых машина сможет заменить человека, будет расти. Одновременно возникнут новые профессии. "В этой ситуации нужно понимать, что непрерывное получение знаний, формирование навыков должны стать частью жизни современного специалиста", - считает премьер.

Мишустин рассказал о механизмах смягчения последствий автоматизации, которые применяются в мире, таких как введение базового дохода, сокращении продолжительности рабочей недели. По его словам, это вызов, который еще предстоит решить. "Задача в том, чтобы это благо было справедливо распределено между людьми, и улучшение качества жизни произошло для каждого человека", - добавил премьер.

Мишустин сообщил, что по поручению президента правительство готовит сейчас решения, которые необходимы для ответа на эти вызовы. Он в частности коротко рассказал о разработанных за полгода 42 инициативах социально-экономического развития.

"Главное для нас, как эти инициативы оценивали люди, и мы регулярно отслеживали обратную связь, проводили опросы и все эти инициативы были потом доложены президенту и утверждены правительством", - сказал он. Среди таких инициатив Мишустин упомянул социальное казначейство, детский кешбэк и клиентоцентричность. Он также отметил, что эти цифровые сервисы не отменяют живого общения гражданина и государственных структур.