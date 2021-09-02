Эксперты: режим дня и продуманный досуг помогут ребенку комфортно влиться в учебу

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Продуманный досуг вне школы и строгое соблюдение распорядка дня, а также забота и внимание семьи помогут ребенку справиться со стрессом в начале учебного года, считают опрошенные ТАСС московские педагоги-психологи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки, в этом году в школы Москвы зачислено 116 тыс. первоклассников. А в целом новый учебный год в столице начался для более 1,5 млн человек, в том числе для 1 млн 50 тыс. школьников, 100 тыс. студентов колледжей и свыше 430 тыс. дошколят. На сайте департамента "Школа.Москва" родители смогут найти важную информацию от психологов, педагогов и врачей об организации учебного дня ребенка, обустройству рабочего места, рекомендованных школьнику канцтоварах и одежде.

По мнению педагога-психолога Городского психолого-педагогического центра Москвы Варвары Лаврентьевой, если первые дни в школе не оправдали ожиданий, родителям стоит на время забыть про них и решать проблемы по мере их поступления. "Помогите своим детям запомнить, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, а успеха достигает тот, кто действует, анализирует свой опыт и действует снова на основе него. Поэтому если вы обнаруживаете, что старый, привычный способ действия не работает, это повод для того, чтобы остановиться и задуматься прежде, чем продолжать что-то делать по-старому", - сказала она ТАСС.

Лаврентьева также подчеркнула важность организации досуга ребенка вне школы и соблюдения режима дня. "Следите за тем, чтобы день не был перегружен занятиями, и если есть возможность что-то выбрать, от чего-то отказаться, прислушайтесь к мнению вашего ребенка, узнайте, что интересно ему, а что - нет, а главное - почему", - добавила она.

Как отметила педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Ольга Царева, чтобы ребенок адаптировался к учебе после каникул, родителям стоит использовать правило трех "С", которое состоит из следующих пунктов - "Самостоятельно", "Своевременно" и "Систематически". "Это означает, что важно делать необходимые упражнения самому школьнику без напоминания родителей в определенное самим им время и каждый день", - добавила она.

Учитель начальных классов школы № 1298 "Профиль Куркино" Наталья Семенова пояснила, что для каждого ребенка начало обучения - это не только новые знакомства, отношения, обязанности, но и принципиально новые условия жизни. Часто они сопровождаются большими физическими, эмоциональными и умственными нагрузками. "Важно правильно выстроить режим дня не только ребенка, но и всей семьи. Родители должны больше времени проводить со своим ребенком, разделять хобби. Также мотивировать ребенка можно личным примером, когда родители не сидят в телефоне или занимаются своими делами, а, наоборот, всей семьей интересуются культурой, читают", - добавила собеседница агентства.