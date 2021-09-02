В России появятся методические рекомендации по развитию заповедников

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минприроды России и РАНХиГС разрабатывают методические рекомендации по развитию особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Завершить работу планируется в ноябре, рассказал глава Минприроды России Александр Козлов.

"Мы обратились за методическими рекомендациями по расчету и мониторингу [предельно допустимой нагрузки на ООПТ]. Сейчас разрабатываем совместно с РАНХиГС. Привлечены Кроноцкий и Хакасский заповедники, чтобы на практике посмотреть, что из этого получится. В ноябре планируем завершить научно-исследовательские работы и внесем проект соответствующего акта в правительство", - сообщил он на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в четверг.

По мнению Козлова, рекомендации станут документом, который ООПТ смогут применять в повседневной работе для бережного развития территорий, в том числе в сфере экологического туризма.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.