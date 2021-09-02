Брянские власти разрешили проведение спортивных мероприятий с участием до 500 человек

ТАСС, 2 сентября. Губернатор Брянской области Александр Богомаз внес изменения в постановление о введении режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, разрешив проведение спортивных мероприятий с участием не более 500 человек и массовых публичных, культурных мероприятий с участием до 150 человек. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства региона.

"Возобновить проведение спортивных, физкультурных мероприятий на территории Брянской области с присутствием зрителей не более 500 человек. <...> Проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с количеством участников не более 150 человек при условии согласования с управлением Роспотребнадзора по Брянской области", - говорится в тексте постановления.

Ранее проведение массовых мероприятий в регионе было приостановлено, спортивные мероприятия могли проходить только без присутствия зрителей.

Среди действующих в Брянской области профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование, в том числе в общественном транспорте, запрет на работу заведений общепита в ночное время, днем залы общепита могут быть заполнены не более чем на 50%, закрыты фудкорты и детские комнаты в торговых центрах. В регионе введена обязательная вакцинация для социально-значимых сфер, в том числе госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, туризм и гостиничный бизнес, культура, спорт.

По данным оперативного штаба региона на 2 сентября, в Брянской области с начала пандемии выявлено 60 905 случаев заражения коронавирусом, в том числе 162 - за последние сутки. Выздоровели 56 552 человека, 1 145 пациентов умерли.