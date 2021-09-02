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Восточный экономический форум

Кремль попросит Минобрнауки разместить информацию о доступности онлайн-курсов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Новое знание", приветствовал желание молодых людей расширять кругозор и получать максимум доступных знаний

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Кремль попросит Минобрнауки разместить информацию о доступности для студентов вузов онлайн-курсов других учебных заведений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.

"Узнать можно в министерстве образования. Я не знаю, есть ли у них на сайте эта информация, но прямо сегодня передадим нашим коллегам в Минобре. И если там этой информации нет, [попросим] чтобы она там была опубликована в самое ближайшее время", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, где студенты могут узнать о доступных курсах дополнительного образования в других учебных заведениях.

Песков приветствовал желание молодых людей расширять кругозор и получать максимум доступных знаний.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВосточный экономический форум
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