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Восточный экономический форум

Песков считает, что английский уже не является иностранным из-за широкого применения

Пресс-секретарь президента на марафоне "Новое знание" также рассказал, что при переводе думает на двух языках

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что английский язык уже нельзя считать иностранным, поскольку он присутствует во всех сферах жизни.

Представитель Кремля рассказал, что английский - его самый любимый язык из иностранных. "Но я считаю, его уже и иностранным считать [нельзя], потому что английский везде, - сказал Песков, выступая в четверг на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). - Это язык технологий, экономического развития, мировой коммуникации, поэтому английский знать нужно просто в обязательном порядке".

Пресс-секретарь президента также рассказал, что при переводе думает на двух языках.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВосточный экономический форум
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