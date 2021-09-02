Реку Студенец в Тамбове начнут расчищать в 2022 году

ТАСС, 2 сентября. Власти планируют начать в 2022 году расчистку участка реки Студенец в Тамбове. Это позволит решить проблему жителей прибрежных территорий, страдающих от подтоплений во время паводков. Проект прошел госэкспертизу, сообщается в четверг на официальной странице администрации региона.

"Проект расчистки участка реки Студенец успешно прошел государственную экспертизу. В 2022 году в Тамбове планируется начать расчистку реки <...>. Работы планируется провести на участке более 500 м от впадения Студенца в Цну до Девичьего моста. Расчистка необходима для решения проблем жителей прибрежных территорий - дело в том, что в период прохождения весенних паводков происходит подтопление домов горожан", - говорится в сообщении.

Проект разрабатывался по многочисленным обращениям жителей. "Работы будут проводиться в рамках госпрограммы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области", - отмечается в сообщении.