Нарышкин принял участие в открытии бюстов советским разведчикам в Тульской области

УЗЛОВАЯ /Тульская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин открыли в четверг бюсты двух советских разведчиков Зои Воскресенской-Рыбкиной и Леонида Квасникова в Сквере разведчиков в их родном городе Узловая.

"Леонид Квасников внес огромный вклад в создание советского ракетно-ядерного щита. <...> Зоя Воскресенская-Рыбкина в молодые годы связала свою жизнь с советской внешней разведкой, была первой женщиной, возглавившей одну из резидентур нашей службы", - отметил на церемонии Нарышкин.

"Знаю, что тульская земля богата на талантливых, целеустремленных людей. Я уверен в том, что героическая жизнь и судьба двух выдающихся советских разведчиков поможет молодежи проложить свой путь и найти себя в служении Отечеству, возможно, и в качестве офицеров Службы внешней разведки", - добавил он.

18 августа 2021 года по решению Собрания депутатов города Узловая Тульской области скверу на улице Гагарина было присвоено наименование "Сквер разведчиков".

Между двумя постаментами расположена плита для возложения цветов с девизом Службы внешней разведки: "Отечество. Доблесть. Честь". Авторами композиции являются архитектор Алексей Тихонов и скульптор Игорь Новиков.