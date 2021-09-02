В работе Instagram произошел масштабный сбой

ТАСС, 2 сентября. Сбой в работе Instagram был зарегистрирован по всему миру в четверг. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы поступают из США, Канады, Германии, Великобритании, Японии, России и других стран.

По данным портала, 64% пользователей, сообщивших о неполадках в России, испытывают проблемы с загрузкой контента, 23% жалуются на сложности со входом, еще 13% не могут зайти на сайт сервиса.

Ранее на Downdetector уже фиксировался сбой в работе соцсети, однако менее масштабный. Российских пользователей неполадки тогда не затронули.