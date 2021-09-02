В Астраханской области открыли первый ресурсный класс для детей с аутизмом

АСТРАХАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Первый в регионе ресурсный класс для детей с аутизмом открылся в СОШ №7 города Астрахани, сообщила в четверг пресс-служба администрации главы региона.

Ресурсный класс - это образовательная модель для детей с ментальными нарушениями, она позволяет ребенку обучаться в зависимости от его индивидуальных потребностей. В 2021 году ассоциация родителей "Аутизм. Астрахань" стала обладателем президентского гранта на реализацию этого проекта.

"В Астраханской области на базе СОШ №7 открылся первый ресурсный класс для детей с аутизмом. Специалисты, которые будут заниматься с особенными детьми, прошли подготовку в Санкт-Петербургском центре прикладного поведенческого анализа. У каждого из ребят будет индивидуальный наставник. Всего с ними работают девять специалистов: дефектологи, психологи, тьюторы, учителя", - говорится в сообщении.

Дети с особенностями развития учатся вместе с остальными детьми, но, когда возникнут какие-то сложности в восприятии или просто усталость, то они имеют возможность перейти в ресурсный класс, где они отдыхают или доделывают задания в более спокойной для них обстановке по адаптированной программе. Кабинет, выделенный для детей, отремонтировали и полностью оснастили - в нем стоит специализированная мебель, организован сенсорный уголок, уточнили в пресс-службе.

По словам родителя одного из учеников ресурсного класса Ларисы Пушниной, его открытия в Астрахани они ждали несколько лет. "Ресурсный класс для нас очень многое значит. Его мы ждали три года. Как любая мама, я хочу, чтобы мой ребенок учился с обычными детьми, чтобы было к чему стремиться, с кого брать пример", поделилась Пушнина.

Фонд президентских грантов начал работу 3 апреля 2017 года и уже провел одиннадцать конкурсов, по результатам которых поддержку получил 20 021 социально значимый проект на общую сумму 41 млрд рублей.