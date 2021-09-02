Росприроднадзор выявил превышения выбросов на заводе в Рязани после жалоб жителей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Проверка Росприроднадзора выявила серьезные нарушения, в том числе превышение выбросов, на заводе "Техно" в Рязани, где в последнее время участились жалобы жителей на качество атмосферного воздуха. Ведомство проверит еще несколько предприятия, написала в четверг руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Провели внеплановую проверку ООО "Завод Техно" в Рязани. Итог: выявленные превышения выбросов, недостоверные данные, нарушение правил эксплуатации, неготовность к неблагоприятным метеоусловиям. Готовы направить в суд материалы для приостановки деятельности компании", - написала она.

Светлана Радионова также отметила, что ведомство начало проверку завода "Русская кожа", а также предупредила еще несколько предприятий, которым стоит готовиться к визиту проверяющих.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС глава Росприроднадзора сообщила о планах провести проверку на четырех предприятиях Рязани, чтобы выявить источники неприятного запаха в городе.

По данным Министерства природопользования Рязанской области, в период с 14 по 19 августа отмечался устойчивый неприятный запах в воздухе в разных районах Рязани и Рязанского района, что подтверждалось многочисленными сообщениями в социальных сетях и звонками жителей на телефоны МЧС и ЕДДС. 19 августа министерством совместно с управлением Роспотребнадзора по Рязанской области, был установлен предположительный источник неприятного запаха на полях в районе деревни Синец Рязанского района. Анализ проб воздуха в нескольких населенных пунктах Рязанского района выявил, что превышения ПДК уровня сероводорода достигало 3,5 раз, аммиака - 1,7 раз.

Тема качества воздуха в Рязани была затронута на прямой линии с главой региона Николаем Любимовым, которая прошла 26 августа. Губернатор рассказал, что в регионе провели большую работу по поиску источников выбросов, при этом поиск ведется до сих пор. Также Любимов предложил уже сейчас внедрять на рязанских предприятиях систему контроля за выбросами.