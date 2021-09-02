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На Ставрополье садоводы получили более 12 млн рублей краевых субсидий

Их направят на уходные работы и выращивание посадочного материала

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья выделили свыше 12 млн рублей садоводческим организациям на уходные работы и выращивание посадочного материала. Об этом в четверг сообщили журналистам в управлении по информполитике правительства края.

"В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края завершился прием документов от садоводческих предприятий на получение субсидий на возмещение части затрат на раскорчевку старых садов, уходные работы, а также на выращивание посадочного материала. В программе финансирования приняли участие восемь садоводческих организаций, которые получат 12,2 млн рублей из краевого бюджета", - говорится в сообщении.

"Благодаря поддержке министерства сельского хозяйства России, правительства края финансирование садоводческой отрасли с каждым годом растет. Если сумма федеральных субсидий идет на закладку и уходные работы, то краевые субсидии расширяют перечень мероприятий для садоводов", - пояснила начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева, слова которой приводятся в сообщении.

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