Прокуратура начала проверку после задержки рейса из Антальи в Санкт-Петербург

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержкой рейса компании "Северный ветер" из Антальи в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение перевозчиком прав пассажиров, а также установлены причины, по которым была допущена столь длительная задержка рейса", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по информации авиакомпании пассажиры, ждущие вылета со вчерашнего дня, размещены в гостинице, в Турцию направлен резервный борт, вылет которого запланирован на 18:30 мск.