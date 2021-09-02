Временный мост установят вместо поврежденного в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил установить временные металлический мост в Гаврилов-Ямском районе в качестве альтернативы просевшему автомобильно-пешеходному железобетонному мосту. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Просадка сооружений из-за образования дефекта опоры автомобильно-пешеходного железобетонного моста в Гаврилов-Ямском районе произошла 1 сентября. Движение было перекрыто, проводилось круглосуточное дежурство. Мост обеспечивал сообщение с тремя населенными пунктами - Путилово, Федчиха, Илькино, постоянно проживающие зарегистрированы только в деревне Путилово - 55 человек. Также на данной территории проживают дачники.

"Временный металлический мост будет установлен в качестве альтернативы автомобильно-пешеходному железобетонному мосту через реку Лахость на автодороге между селом Стогинское и деревней Путилово в Гаврилов-Ямском районе. Такое поручение дал глава региона Дмитрий Миронов", - говорится в сообщении.

В настоящий момент ведется грейдирование покрытия на объездной дороге через деревню Стогинское, работают 12 единиц техники.

"В деревнях проживают школьники, нужно, чтобы они беспрепятственно добирались в свое учебное заведение. Так же должен быть обеспечен доступ социальных и экстренных служб, решен вопрос с продуктами. Все это обязал ответственные службы выполнить в кратчайшие сроки", - цитирует пресс-служба Миронова.

Снабжение жителей населенных пунктов продуктами и товарами первой необходимости обеспечивает автолавка раз в неделю. При необходимости количество выездов автолавки будет увеличено. Сейчас машины проезжают через брод в 100 м от моста.