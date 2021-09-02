Празднование Дня города в Улан-Удэ отменили из-за сложной эпидобстановки

УЛАН-УДЭ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ отменили празднование Дня города из-за сложной эпидобстановки. Сэкономленные средства направят на оснащение школ. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе местной администрации.

"Решение об отмене праздника, планировавшегося в сентябре, принято в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с коронавирусной инфекцией", - сообщили в мэрии.

Ранее День города в Улан-Удэ было решено проводить в теплое время года - третью субботу июня. Но массовые праздничные мероприятия в связи с пандемией были перенесены на осень.

"На проведение праздника из местного бюджета выделено около 2 млн рублей. Теперь средства направят на ремонт и оснащение материальной части новых школ города", - уточнили в пресс-службе.