Празднование Дня города в Улан-Удэ отменили из-за сложной эпидобстановки

УЛАН-УДЭ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ отменили празднование Дня города из-за сложной эпидобстановки. Сэкономленные средства направят на оснащение школ. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе местной администрации.
"Решение об отмене праздника, планировавшегося в сентябре, принято в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с коронавирусной инфекцией", - сообщили в мэрии.
Ранее День города в Улан-Удэ было решено проводить в теплое время года - третью субботу июня. Но массовые праздничные мероприятия в связи с пандемией были перенесены на осень.
"На проведение праздника из местного бюджета выделено около 2 млн рублей. Теперь средства направят на ремонт и оснащение материальной части новых школ города", - уточнили в пресс-службе.
В Бурятии зарегистрировано 56 592 случая заражения COVID-19, из них 88 - за последние сутки. В стационарах республики получают лечение 354 пациента, занятость коечного фонда составляет 69,7%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 118 человек. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 778 человек, один из них - за последние сутки.
В регионе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привит 320 361 человек, завершили вакцинацию 265 284 человека. До 1 октября в республике планируется вакцинировать 431 580 человек.