В Омской области до конца сентября продлили запрет на массовые мероприятия

ОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Омский штаб по борьбе с коронавирусом продлил до конца сентября запрет на проведение массовых мероприятий, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства. При этом штаб разрешил провести с 11 до 19 сентября массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня города, которое было перенесено с начала августа.

"Пункт 11.2 распоряжения Губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области", устанавливающий запрет на проведение всех массовых мероприятий, включая молодежные форумы, слеты, фестивали, концерты под открытым небом, продлен по 30 сентября 2021 года", - сообщила пресс-служба.

При этом в правительстве подчеркнули, что оперативный штаб наделен полномочиями по разрешению отдельных мероприятий. "Решением штаба <…> предусмотрена возможность проведения массовых культурных мероприятий, посвященных празднованию Дня города, в период с 11 по 19 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.