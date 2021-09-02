Обновленное хирургическое отделение открыли в городской больнице Волгодонска

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт помещений хирургического отделения №2 завершили в городской больнице скорой медицинской помощи Волгодонска в рамках проекта "Бережливый стационар", сообщила в четверг пресс-служба правительства Ростовской области.

"Проект, реализованный за счет средств благотворительного фонда Ростовской АЭС, позволяет увеличить пропускную возможность операционного блока хирургического отделения №2. Кроме того, повышается и комфортность условий труда операционных бригад и пребывания пациентов", - говорится в сообщении.

В рамках капитального ремонта в отделении установили новые окна, двери, светильники и бактерицидные облучатели, а также уложили плитку, смонтировали противопожарную сигнализацию.

"Технология "бережливого производства", направленная на выявление и устранение неэффективных организационных процессов в медучреждении, стартовала в Волгодонске в мае 2017 года. Сегодня формат "бережливой поликлиники" реализуется во всех муниципальных образованиях региона", - добавили в пресс-службе.

Городская больница скорой медицинской помощи Волгодонска оказывает медицинскую помощь не только жителям города, но и семи прилегающих районов. Ежегодно врачи медучреждения принимают более 20 тыс. пациентов.