Зарплату педагогов Кировской области с сентября проиндексируют на 6%

КИРОВ, 2 сентября. /ТАСС/. Педагогам Кировской области с сентября на 6% проиндексируют зарплату. Увеличение зарплаты также затронет сотрудников учреждений дополнительного образования и культуры, сообщила пресс-служба правительства региона.

"За счет роста собственных доходов бюджета, а также дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличены на 676 млн рублей выплаты на индексацию средней зарплаты работников бюджетной сферы. Это педагоги детских садов, дополнительного образования, организаций для детей-сирот, работников учреждений культуры и социальных работников, врачей и младшего медицинского персонала", - цитирует пресс-служба губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Он уточнил, что среднегодовой процент индексации у педагогических работников составит 6%, у сотрудников учреждений дополнительного образования - 7,2%, культуры - 4,3%.

Ежемесячную прибавку также будут получать классные руководители, на эти цели в бюджете предусмотрели более 25 млн рублей, выплату будут получать почти 900 преподавателей.