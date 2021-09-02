Мастера керамики ознакомили общественность с древней технологией аборигенов Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты по керамике острова Хайнань ознакомили местную общественность с уникальным производством посуды, возникшим еще в эпоху неолита. Как сообщила газета "Хайнань жибао", эта технология была изобретена автохтонным населением провинции - малой народностью ли.

По данным издания, хайнаньские мастера сохранили традиции и по-прежнему изготавливают керамические предметы кустарным способом при помощи элементарных инструментов из дерева, камня, бамбука и морских раковин - материалов, которые на Хайнане встречаются повсюду. Наиболее пристальное внимание специалисты уделяют поиску особых сортов глины, которую подвергают просушке и измельчают до порошкообразного состояния, а затем в слегка влажном состоянии хранят в больших кувшинах, где она приобретает вязкость.

"Для изготовления керамики по технологии малой народности ли требуется время и довольно много усилий. К тому же при неосторожной работе сразу после обжига изделие может растрескаться", - рассказал мастер Дун Фушэн, занимающийся изготовлением керамической посуды с восьми лет.

Как он уточнил, вероятность, что продукт получится успешно, обычно составляет всего 50%. На производство небольших предметов уходит три-четыре дня, а на товар размером более 50 см - около недели. Однако в последнее время этот процесс стал менее трудоемким и долгим: несмотря на то, что специалисты по-прежнему создают посуду вручную, для удобства они закупили вспомогательное оборудование, которое помогает облегчить производство и даже улучшить внешнюю привлекательность продукта.

Одна из небольших фирм, занимающаяся изготовлением керамики по технологии народности ли, находится в городе Санья на южном побережье острова. В последнее время ее продукция пользуется повышенным спросом у туристов и местных жителей. Это позволило увеличить коллектив кооператива в 15 раз, до 80 человек, из них девять - мастера, владеющие древними технологиями. Для популяризации товара компания открыла курсы по обучению искусству керамики.

"При помощи новых станков нам удается значительно снизить процент брака, устранить такие дефекты, как неравномерность окраски, недостаточная прочность, повышенная хрупкость и отсутствие глянца, - рассказал Дун Фушэн. - В то же время мы сохраняем древние технологии, и я уверен, что наши дела пойдут еще лучше".

Ведущий центр культуры и туризма

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.

Значительная часть жителей Санья - представители народности ли, заселившей остров более 3 тыс. лет назад. Этот этнос сохранил многие обычаи и традиции, уходящие корнями в эпоху неолита.