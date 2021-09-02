В EMA не считают острой необходимостью введение бустерной дозы прошедшим вакцинацию

ГААГА, 2 сентября. /ТАСС/. Введение бустерной (дополнительной) дозы вакцины против коронавируса полностью привитым пациентам не представляет срочной необходимости. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний.

"Основываясь на текущих данных, нет острой необходимости в повторной вакцинации полностью привитых людей", - говорится в заявлении, в котором также отмечается, что необходимо рассмотреть возможность введения дополнительных доз в рамках первичной вакцинации для пациентов с сильно ослабленной иммунной системой.

Исследователи сообщают, что, по их данным, все разрешенные в ЕС вакцины эффективно защищают людей с нормальной иммунной системой от тяжелого течения COVID-19.

В настоящее время в ЕС одобрены для использования четыре вакцины: Spikevax американской компании Moderna, Comirnaty, являющаяся совместной разработкой американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Vaxzevria производства британско-шведской компании AstraZeneca и вакцина от коронавируса компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.