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В Ленобласти создадут закон об обследовании участков на предмет воинских захоронений

Поисковые работы будут проводить на средства из областного бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области разработают закон об обязательном обследовании участков для ведения хозяйственной деятельности на территориях, где в 1941-1944 годах велись боевые действия. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой в региональном пресс-центре ТАСС в четверг.

Он отметил, что сегодня в сфере законодательства по проведению поисковых работ в РФ существует ряд сложностей. Вместе с тем, оно совершенствуется, ряд важных поправокв федеральные законы был принят в этом году.

"С учетом этих поправок в федеральные законы и с учетом той практики, которая сложилась на территории Ленобласти, мы сейчас работаем над новым вариантом закона. Его суть будет заключаться в том, что на определенных землях, где в 1941-1944 годах шли боевые действия, прежде чем приступать к хозяйственной деятельности, нужно будет их обследовать на предмет останков времен войны", - сказал Цой.

Он отметил, что расходы на поисковые работы готов взять на себя областной бюджет.

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