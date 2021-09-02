Водность ряда рек в Свердловской области летом составила 20-45% от нормы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Жаркая погода летом в Свердловской области привела к низкой водности рек, местами уровни воды были близки к самым низким за весь период наблюдений. Водность ряда рек региона составила 20-45% от нормы, а водность реки Тура - 15% от нормы, сообщили в четверг в департаменте информационной политики Свердловской области, отвечая на запрос ТАСС.

"По данным ФГБУ "Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", экстремально жаркая погода обусловила низкую водность большинства рек на Урале. В июле водность Сосьвы, Тавды, Ницы, Исети, Чусовой, Пышмы составляла 20-45% от нормы, Туры - 15% от нормы. Несмотря на дождевые паводки в бассейнах рек Туры, Ницы, Сосьвы и Лозьвы, водность рек увеличилась незначительно, местами на реках уровни воды были близки к низшим, когда-либо наблюденным в период открытого русла", - сказали в департаменте.

Уральский гидрометцентр 23 августа сообщал, что в регионе фиксируется аномально жаркая погода с превышением суточных максимумов температуры воздуха: 20-25 августа в Екатеринбурге были установлены новые температурные рекорды.