Организация "Боевое братство" доставила гуманитарную помощь в сирийскую Босру

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Гуманитарная группа всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" при поддержке Центра по примирению враждующих сторон и представительства Русской православной церкви в Дамаске провела гуманитарную акцию для жителей сирийской Босры. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе "Боевого братства".

"В древний город, неоднократно упоминаемый в Библии, привезли школьные рюкзаки, тонну питьевой воды для местной больницы, лекарства, инвалидные коляски для детей, пострадавших во время войны", - сказали в пресс-службе.

В частности, 500 учеников из разных школ города получили рюкзаки со школьными принадлежностями. "Шестеро мальчиков и девочек, ставших инвалидами в ходе боевых действий, получили возможность посещать школу - представитель патриарха Московского и всея Руси игумен Арсений (Соколов) передал им инвалидные коляски", - уточнили в пресс-службе.

"Босра находится в южной сирийской провинции Дераа, боевые действия здесь прекратились в 2018 году благодаря инициированному Россией процессу примирения и таланту наших переговорщиков. Но в последнее время ситуация в Дераа обострилась", - отметил со своей стороны координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин. По его словам, "часть боевиков, поощряемых и финансируемых из-за границы, пытается повернуть время вспять и вернуть войну на эту землю".

"Уверен, что при поддержке России проблема будет урегулирована в ближайшее время", - добавил депутат.

Как сообщил ранее журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, российские военные отмечают обострение обстановки в провинции Дераа. В результате нападения террористов из подпольных ячеек там погибли четверо сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения.