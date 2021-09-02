В Прикамье прибыли грузовые машины повышенной проходимости для борьбы с лесными пожарами

ПЕРМЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Семь грузовых автомобилей повышенной проходимости, закупленных в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", поступили в Пермский край в четверг. Техника будет направлена на тушение лесных пожаров, сообщили ТАСС в региональном министерстве природных ресурсов.

"В 2021 году Пермскому краю было выделено 64,4 млн рублей на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. В рамках проведенных закупок был заключен контракт на поставку семи грузовых автомобилей повышенной проходимости на сумму 27,8 млн рублей, которые сегодня прибыли в регион", - сообщили в министерстве.

Автомобили ГАЗ "Садко Next" будут использоваться для выполнения работ по тушению лесных пожаров. Их задача - доставка людей и противопожарного оборудования в условиях бездорожья. Также автомобили оборудованы электрической лебедкой с грузоподъемностью полной массы автомобиля и двухрядной кабиной на семь мест. Данная техника встанет на вооружение в лесопожарные станции различного типа в Гайнском, Чердынском, Соликамском, Сивинском, Чайковском, Чусовском и Кизеловском районах Пермского края.

Также в рамках программы на следующей неделе в регион привезут восемь квадроциклов. Еще три колесных трактора с прицепным оборудованием, два бульдозера и автобус поступят в распоряжение лесоспасательных служба до конца 2021 года.

По данным министерства, в регионе с начала года произошло 164 лесных пожара на общей площади свыше 1,1 тыс. га. При этом в мае произошел самый крупный за последние шесть лет лесной пожар, площадь которого превысила 405 га.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.