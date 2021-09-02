Ульяновские власти рекомендовали жителям региона носить перчатки в транспорте и магазинах

УЛЬЯНОВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области рекомендует жителям региона надевать в магазинах, торговых центрах, а также в общественном транспорте не только маски, но и перчатки. Об этом говорится в тексте указа губернатора, опубликованного на сайте правительства региона.

"Подпункт 6.1 пункта 6 ("Лицам, находящимся на территории Ульяновской области, воздержаться от посещения мест массового пребывания людей <…>") дополнить словами "носить перчатки в местах приобретения товаров, при пользовании транспортом общего пользования", - отмечается в тексте документа.

Согласно документу, власти региона совместно с фондом "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области" и администрациями муниципальных образований в течение сентября проведут месячник "Торговля вне COVID". Работа будет направлена на контроль за исполнением указа губернатора на объектах торговли. В сентябре также пройдет месячник "Общественный транспорт вне COVID". Он предусматривает проверки соблюдения требований на всех маршрутах общественного транспорта.

Кроме того, действующие ограничения по коронавирусу, ранее действовавшие до 31 августа, продлены еще на месяц - до 30 сентября. На данный момент в регионе действует масочный режим в общественном транспорте, на остановках, в магазинах, торговых центрах, учреждениях общепита и в других местах массового скопления граждан, а также требования по социальному дистанцированию. Запрещена работа детских игровых комнат, приостановлена деятельность объектов общественного питания в период с 23:00 (22:00 мск) до 06:00 (05:00 мск) следующего дня. При этом в ночное время по-прежнему могут работать летние веранды и террасы при заполнении не более 50% вместимости объекта, а также заведения, обслуживающие посетителей навынос. Ограничено количество посетителей фитнес-центров, спа- салонов, аквапарков, бассейнов, бань, саун, боулинг-клубов и караоке-залов до 50% вместимости объекта.

Указ вступил в силу с 1 сентября.

По данным регионального штаба, в Ульяновской области выявлено 75 145 случаев коронавируса. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровел 67 431 человек, умерли 2 324 пациента с подтвержденной инфекцией.