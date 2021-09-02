Парад флагов более 80 стран мира открыл молодежный форум "Евразия Global" в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Шестой международный молодежный форум "Евразия Global" открылся в четверг в Оренбурге. Торжественная церемония началась с парада флагов стран мира, представители которых стали участниками форума и приехали в Россию, несмотря на связанные с пандемией ограничения, передает корреспондент ТАСС.

"Это ключевой международный форум на территории Российской Федерации, единственный молодежный международный форум. Отрадно слышать, что [он проходит] уже шестой год подряд. Если бы не пандемия, с одной стороны, здесь было бы намного больше ребят, но, в то же время, если отмотать статистику: в прошлом году собрали ребят и собрали, а в этом году было три человека на место - конкурс", - сообщил журналистам перед началом форума заместитель руководителя Росмолодежи Павел Абрамов.

Такую высокую конкуренцию Абрамов объяснил проведением форума в 2020 году в гибридном формате, онлайн-мероприятия смогли просмотреть несколько тысяч человек, которые многое узнали о площадке и решили принять участие в форуме лично. В 2021 году, по данным организаторов, в Оренбург прибыли представители 78 стран мира, а с учетом участников онлайн-формата заявлены молодые люди из более чем 100 государств.

"Было несложно собрать такое большое количество участников в этом году, так как за второй год сложной эпидемиологической ситуации молодые люди изголодались по личному, очному общению, - отметила директор форума Елена Мондрус. - На нашем форуме мы будем много говорить о том, как сейчас должны себя вести и что делать молодым людям, чтобы оставаться в повестке и в тренде при таком быстро меняющемся мире. <…> Также мы затронем темы образования и профессий будущего. Естественно, всегда будем говорить о креативности как сквозной компетенции, которой должен обладать каждый".

Мондрус также уточнила, что форум будет транслировать на весь мир реальный облик России, ее историю и реальность.

Межгосударственные связи

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, приветствуя участников и гостей форума, отметил, что именно молодежи предстоит строить мир будущего. Он выразил уверенность, что в Оренбурге собрались те, кто в будущем составит политическую и экономическую элиту мира, а полученные на форуме контакты и связи помогут им в этом.

"Пандемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь. В каждой из наших стран действует множество ограничений. Однако мы все же здесь! Вместе собрались на оренбургской земле и готовы активно работать над повесткой будущего. Этот диалог очень важен сейчас, когда перед всем миром стоит множество вызовов и общих проблем. У молодежи в этом плане особая роль. Мы стараемся осмыслить новые реалии и подобрать необходимые инструменты. Но жить и управлять миром в меняющихся условиях придется именно вам", - сказал Паслер.

Главной задачей форума должна стать разработка совместных проектов с участием российской и иностранной молодежи, продвижение объективного образа Российской Федерации за рубежом, укрепление дружеских и профессиональных связей между молодежью России и других стран. Торжественная церемония открытия форума завершилась концертной программой оренбургских коллективов. Приглашенным исполнителем стал Niletto.