Собянин рассказал о создании парков и скверов на западе Москвы по программе "Мой район"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Большой квартал между улицами Говорова и Барвихинская в Можайском районе, в том числе дворы, школу и парк, а также сквер у библиотеки им. Анны Ахматовой на улице Крылатские Холмы, благоустроят на западе Москвы по программе "Мой район". Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продолжаю рассказ о планах благоустройства парков, скверов и жилых территорий в рамках программы "Мой район". Сегодня речь пойдет о нескольких проектах на западе города. В Можайском районе благоустраиваем большой квартал между улицами Говорова и Барвихинская - приводим в порядок дворы, территорию школы № 1400 и парк "Дубки", - написал мэр в своем блоге.

Он отметил, что на детских и спортивных площадках установят горки, лазалки, качели и тренажеры, а на площадках тихого отдыха - столики для игры в шахматы. Кроме этого, с учетом требований безбарьерной среды будут приведены в порядок пешеходные маршруты. В парке "Дубки" планируют отремонтировать сцену и площадку для отдыха.

Также по программе "Мой район" в Крылатском районе будет благоустроен сквер у библиотеки им. Анны Ахматовой на улице Крылатские Холмы. Так, специалисты приведут в порядок открытую сцену, отремонтируют газоны и высадят более 630 кустарников. Также в этом районе благоустроят жилой квартал между Рубежным проездом и Крылатской улицей, а на территории школы № 1133 появится современный спортивный кластер.

"В Кунцево обновляем дворы в 18-м микрорайоне между улицами Ярцевская, Партизанская, Молодогвардейская, Маршала Сергеева. И продолжаем комплексное благоустройство и озеленение территории рядом с храмом иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет" в Рублево", - добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что в Раменках приведут в порядок территорию рядом с новым зданием инспекций ФНС № 29 и № 36 по Москве, а в Фили-Давыдково в зоне отдыха у Мазиловского пруда будет создан теннисный корт. "Разные проекты, но цель у них одна: создать качественную городскую среду и новые возможности для отдыха и занятий спортом рядом с домом", - добавил Собянин.