Попова не исключила подъем заболеваемости коронавирусом осенью

"Мы всегда осенью знаем, это эпидемиологические законы, что когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы ... и, конечно, собираясь, обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но вирусной информацией, микробактериальной информацией порой. <...> И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах. Обычно это наблюдается во второй декаде сентября. Это ежегодный обычный подъем, но мы к нему уже привыкли", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова подчеркнула, что COVID-19 как респираторная инфекция также обеспечит себе рост. "Но опять же, если мы не будем привиты", - отметила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, плавное снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в России пятую неделю, не больше 5-7% от недели к неделе.

"У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше 5-7%. А это достаточно медленное, плавное снижение", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 218,5 млн человек, более 4,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 956 318 случаев заражения, выздоровели 6 218 048 человек, умерли 184 812. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.