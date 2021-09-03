Более 85 тыс. человек будут сдавать ОГЭ в дополнительный период 3-15 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Основной государственный экзамен (ОГЭ) в дополнительный период с 3 по 15 сентября будут сдавать свыше 85 тыс. школьников, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Школьники с ограничениями по здоровью, закончившие девять классов, смогут также в этот период сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Для выпускников 11-х классов пересдача предусмотрена только в формате ГВЭ.

"Сдавать ОГЭ в дополнительный период будут более 85 тысяч человек, ГВЭ-9 (государственный выпускной экзамен для 9-х классов - прим. ТАСС) - 394 человека (в основном выпускники с ограниченными возможностями здоровья). Экзамены пройдут в 83 регионах", - говорится в сообщении.

Для проведения ОГЭ задействуют 2 745 пунктов сдачи, более 50 тыс. организаторов. Следить за ходом экзаменов будут более 3 тыс. общественных наблюдателей.

На сдачу государственного выпускного экзамена в дополнительный период зарегистрировано более 9,8 тысячи одиннадцатиклассников. ГВЭ для них пройдут в 83 субъектах РФ, планируется задействовать 745 пунктов проведения экзаменов и почти 10 тыс. организаторов и технических специалистов. Проследят за ходом сдачи 830 общественных наблюдателей.

Сдать экзамены в дополнительные сроки могут выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной и июльский периоды и не получили аттестат. 3 сентября состоятся ОГЭ, ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по русскому языку, 6 сентября - ОГЭ, ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по математике, 13 и 15 сентября предусмотрены резервные дни для сдачи по русскому языку и математике соответственно.