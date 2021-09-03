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В работе Instagram произошел сбой

Пользователи сообщают о проблемах в работе сайта и приложения соцсети

ТАСС, 3 сентября. Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются во многих странах. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector.

Жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, России и ряда других стран. Сообщившие о сбоях отмечают проблемы в работе сайта и приложения соцсети, также ряд пользователей испытывает трудности при просмотре новостной ленты. Кроме того, наблюдаются проблемы с подключением к серверу.

По данным сервиса, 65% пользователей, сообщивших о неполадках в России, жалуются на проблемы с загрузкой контента, 23% испытывают трудности при входе, еще 12% не могут зайти на сайт соцсети.

Ранее в четверг на Downdetector уже регистрировался сбой в работе Instagram в ряде стран, в том числе в России.

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КанадаСШАГерманияИспанияВеликобританияИталияРоссияФранция
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