Участники программы "Дальневосточный старт" создали приложение для иммерсивных прогулок

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Участники программы "Дальневосточный старт", направленной на вовлечение молодежи в проектную деятельность и технологическое предпринимательство, создали мобильное приложение для индивидуальных иммерсивных аудиопрогулок. Проект получил поддержку Министерства науки и высшего образования России для потенциального масштабирования в рамках проекта по развитию студенческого туризма , сообщил ТАСС директор технопарка "Русский" Дмитрий Боровиков.

Пилотная реализация программы "Дальневосточный старт" началась осенью 2020 года в Дальневосточном федеральном университете, позже она была расширена на весь Дальний Восток. Ее участники в течение года формируют команды со своими проектами или решают задачи от крупных компаний-партнеров. В результате они получают шанс попасть на крупнейшие мероприятия, такие как Восточный экономический форум, образовательный форум "Восток" или Дни Дальнего Востока в Москве. Теоретическую базу участникам проекта дают эксперты-практики из инновационного бизнеса, эксперты из сферы маркетинга, IT и финансов, они же помогают решать поставленные бизнес-задачи.

"Более 1 тыс. участников из 19 университетов Дальнего Востока поучаствовало в этой программе, порядка 100 проектов было сформировано, пять проектов запустили продажи прямо во время программы. Один из проектов - Walker, мобильное приложение с иммерсивными аудиопрогулками. Пока пользователям доступны экскурсии по Владивостоку, но авторы приложения планируют создавать немаршрутные экскурсии, которые можно использовать в любом городе, например "На детской площадке", "Разговор с самим собой", - рассказал Боровиков, пояснив, что это приложение создали студенты ДВФУ.

По его словам, планируется масштабировать проект на другие университеты Дальнего Востока. В этом случае студенты из других регионов смогут добавлять в приложение иммерсивные аудиопрогулки для своих городов.

Программа "Дальневосточный старт" реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив, фондом "Сколково", Дальневосточным фондом высоких технологий, VEB Ventures, также ее поддержали правительство Приморского края и центр "Мой бизнес".

"Программа позволяет взять готовую отработанную технологию, бесплатную платформу, которую мы предоставляем для студентов, и в очень понятном цикле в течение года внедрять программы подготовки технологических предпринимателей в университете. "Дальневосточный старт" после успешного "пилота" сейчас превращается в платформу, где технологическое предпринимательство станет одним из треков, а также добавятся треки по социальным проектам, классическому предпринимательству. По сути, программа превратится в платформу по формированию карьерных траекторий, где будет связь с крупными, стабильно действующими предприятиями Дальневосточного федерального округа, которые будут давать заказы на решения для студентов", - рассказал собеседник.