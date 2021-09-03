В Бурятии в госсобственность вернули незаконно присвоенный участок рядом с Байкалом

УЛАН-УДЭ, 3 сентября. /ТАСС/. Суд признал незаконным обращение в частную собственность земельного участка площадью 26 тыс. кв. м рядом с Байкалом в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

"В советские годы в целях хозяйственной деятельности был образован искусственный залив озера Байкал - Малый ковш. Фактически этот участок площадью 26 тыс. кв. м относится к водному фонду, почти полностью покрыт водой и имеет прямую гидравлическую связь с Байкалом. В 2006 году участок сформирован администрацией Кабанского район, поставлен на кадастровый учет и продан частному лицу. По настоянию прокурора земельный участок возвращен в госсобственность", - сообщили в ведомстве.

Стоимость участка - около 2,5 млн рублей. В прокуратуре пояснили, что он не может находиться в иной собственности, кроме как в федеральной.

"Муниципалитет не обладал полномочиями по распоряжению имуществом государства. Решением суда требования прокурора удовлетворены. Судебный акт вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре.

Байкал - самое глубокое озеро на планете, максимальная глубина - 1,6 тыс. м, крупнейший природный резервуар пресной воды, содержит 20% ее мировых запасов. В озеро, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, впадает более 300 рек, вытекает одна - Ангара.