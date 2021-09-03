В Екатеринбурге прививку от гриппа можно будет сделать в торговых центрах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Вакцинация против гриппа в Екатеринбурге будет проходить в том числе и в торговых центрах. Об этом сообщил в пятницу в ходе онлайн-брифинга заместитель главного врача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов, отметив, что прививку от гриппа в ТЦ можно будет сделать уже со следующего понедельника .

"Вчера мы этот вопрос решили в Екатеринбурге с нашими медицинскими организациями. Вакцинация против гриппа в торговых центрах будет проводиться параллельно с вакцинацией против коронавируса", - сказал Харитонов.

В департаменте информационной политики региона сообщили, что в Свердловскую область поступило более 1 млн 300 тыс. доз вакцины от гриппа. Как заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, 2 сентября в регионе был выявлен первый случай заболевания гриппом в текущем сезоне.