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В Екатеринбурге прививку от гриппа можно будет сделать в торговых центрах

В регион поступило более 1 млн доз вакцины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Вакцинация против гриппа в Екатеринбурге будет проходить в том числе и в торговых центрах. Об этом сообщил в пятницу в ходе онлайн-брифинга заместитель главного врача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов, отметив, что прививку от гриппа в ТЦ можно будет сделать уже со следующего понедельника .

"Вчера мы этот вопрос решили в Екатеринбурге с нашими медицинскими организациями. Вакцинация против гриппа в торговых центрах будет проводиться параллельно с вакцинацией против коронавируса", - сказал Харитонов.

В департаменте информационной политики региона сообщили, что в Свердловскую область поступило более 1 млн 300 тыс. доз вакцины от гриппа. Как заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, 2 сентября в регионе был выявлен первый случай заболевания гриппом в текущем сезоне.

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РоссияСвердловская область
Пандемия COVID-19
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