В администрации Сочи сообщили об улучшении погоды

СОЧИ, 3 сентября. /ТАСС/. Погода в Сочи улучшилась после ливней и сильного ветра, но пляжи курорта по-прежнему закрыты из-за шторма в три балла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня погода в Сочи стабилизировалась. Пляжи Сочи остаются закрытыми в связи со штормом в три балла", - сообщил собеседник агентства.

Два дня подряд в городе шел сильный дождь, сопровождающийся порывами сильного ветра. В ночь на пятницу в разных районах Сочи из-за ветра упали три дерева, но серьезных последствий на курорте не наблюдается.

"Город был готов к удару стихии. По распоряжению мэра Сочи Алексея Копайгородского все городские службы были переведены на круглосуточный режим работы, сформирован штаб по управлению чрезвычайными ситуациями. Для оперативной ликвидации последствий стихии и оказания необходимой помощи населению в полной готовности в Сочи находились более 700 сотрудников служб спасения и 429 единиц техники", - добавили в пресс-службе.