Обследование после COVID-19 прошли свыше половины посетителей павильонов "Здоровая Москва"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Больше половины посетителей павильонов "Здоровая Москва" прошли углубленное обследование после COVID-19. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Спустя почти четыре недели после того, как в павильонах "Здоровая Москва" для жителей появилась возможность пройти дополнительные обследования после излечения от коронавирусной инфекции, можно говорить о высокой популярности этой услуги. Более половины из тех, кто приходит в павильоны для медицинских обследований, делают это именно для того, чтобы проверить здоровье после перенесенного COVID-19. Так что проведение обследования в парках себя полностью оправдало: оно помогает комплексно оценить состояние здоровья после болезни и при наличии показаний получить направление на дополнительное обследование к соответствующим специалистам", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Если по результатам медицинских обследований обнаруживают какие-либо отклонения или факторы риска, то с пациентом связываются врачи городского телемедицинского центра. Они сообщают о возможных проблемах со здоровьем, записывают горожан на дальнейшие обследования и консультации к профильным специалистам, а также находятся на связи до постановки диагноза и начала лечения.

"В программу дополнительных обследований для переболевших COVID-19 входят спирометрия (оценка функционального состояния дыхательной системы), биохимический анализ крови по семи показателям, тест с шестиминутной ходьбой (по показаниям), определение концентрации Д-димера (показателя свертываемости) в крови (при наличии показаний). Кроме того, если посетитель в течение года не делал рентген грудной клетки, то ему дадут направление на эту процедуру", - говорится в сообщении.